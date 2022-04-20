Teravih namazında kalp krizinden öldü

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Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP'ta Selahattin Özcan (69), camide teravih namazı kılarken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Özcan'ın kalp krizi geçirme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkeli ilçesindeki Fatih Camisi'nde, 16 Nisan'da teravih namazı kılan Selahattin Özcan, birden fenalaştı. Secdeye kapanan Özcan, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selahattin Özcan'ın camideki son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Türkeli Esra AKSU

2022-04-20 14:15:41



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