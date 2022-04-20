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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkisu Köprüsü Ramazan Bayramı’na yetiştirilecek

İHA

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos sel felaketinde yıkılan İkisu Köprüsü çalışmalarında sona gelindi. Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, köprünün Ramazan Bayramı'nda açılmasını hedeflediklerini söyledi.

İkisu Köprüsü Ramazan Bayramı’na yetiştirilecek

Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos sel felaketinde yıkılan İkisu Köprüsü çalışmalarında sona gelindi. Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, köprünün Ramazan Bayramı’nda açılmasını hedeflediklerini söyledi.
Sinop İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 yılı ikinci dönem toplantısı, Vali Erol Karaömeroğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Açılışta Vali Karaömeroğlu yaptığı konuşmada 2022 yılında toplam 198 adet proje üzerinde çalışıldığı, bu projelerin 19’unun tamamlandığını söyledi. Kalan 179 projenin 108’i devam ettiği, 19 projenin ihale aşamasında olduğu, 52 projenin ise çeşitli sebeplerden başlanamadığını ifade etti.
Toplantı devamında kurum amirlerine söz verilmesinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, Sinop’un 1/25 binlik imar planının bir kısmının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda askıda olduğunu, belediyenin yürüttüğü 1/5 binlik ve 1/binlik imar planlarının da 25 Nisanda olağan üstü toplantıya taşımayı hedeflediklerini belirtti. Mayıs meclisinde görüşüldükten sonra haziran ayının ortalarında yürürlüğe girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Köprünün bayrama yetişmesi planlanıyor
Ardından Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Vali Karaömeroğlu İkisu Köprüsü'nün durumunu sordu. Köprünün yan yol bağlantılarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dinç, “Önümüzdeki hafta zannediyorum ki bayramdan önce orayı açmış olacağız” dedi.

Cevat Şensoy; “Gülünç duruma geldik”
DSİ 7. Bölge Müdür Yardımcısı Miraç Taslak’ın sunumunun ardından Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, GerzeErfelek su hattı için çalışmaların yürümediğini söyledi. İki kez ihalenin iptal edildiğini, yüklenici firmaya ulaşılamadığını söyleyen Şensoy, “Gülünç duruma geldik, pankart astık ‘Gerze susuzluktan kurtuldu diye’ ama çalışma yok” dedi.
DSİ Sinop Şube Müdürü Muammer Adanur ise söz alarak, “Müteahhit arkadaş işi aldığı zaman belli bir bedele aldı. Bu günki şartlarda boru fiyatları olsun her şey yukarı gitti. O zamanki alacağımız her şeyde 4 kat fark olunca biz bu arkadaş bu işi yapamayacak gibi karar verdik. En kötü ihtimalle fesholur. Ondan sonra biz tekrar ihale ederiz. 2023’e kadar biz bunu yetiştiririz diye düşünüyorum. Belediye başkanım haklı doğru söylüyor, ama 3 aydır yaşanan bir dalgalanma var. Şube olarak da biz bunun takipçisiyiz. En kısa zamanda çözümleyeceğiz, imalatlarımıza başlayacağız” diye konuştu.
İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, bölge ve il müdürlerince kamu yatırımcı kuruluşlarının 2022 yılı 2. dönem yatırımları ile ilgili gerçekleşme durumları ve 2022 yılı yatırımları hakkında sunumlar yapıldı. Görüş ve önerilerin akabinde toplantı sona erdi.
İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, ilçe kaymakamları, bölge müdürleri, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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