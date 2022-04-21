Sinop Üniversitesi'nde görünmez kaza Rüzgârın yıktığı tuğla duvar, öğrencinin kafasına düştü

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Sinop Üniversitesi'nde üzerine tuğla düşen öğrencisi başından yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi’nde meydana geldi. Öğrenci Yaşam Merkezi bünyesinde dükkânların bulunduğu alanın üst katının kenarlarına örülmüş tuğladan duvar, rüzgarın etkisiyle devrilerek yere saçıldı. Düşen tuğlalar, o sırada bölgede yürüyen Sinop Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Y.Y.’nin kafasına isabet etti. Başından yaralanan öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Y.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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