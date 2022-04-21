Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu

Sinop Belediyesi, pandemi sonrası kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu yıl da yaşatmak için kortej hazırladı.

Sinop Belediye Başkanlığı ve paydaşlar tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile saat 13.00'te Hükümet Meydanı'ndan başlayacak. Tüm çocuklar ve bayram coşkusunu hisseden büyükler şarkıya balkonlardan bayraklarıyla eşlik edecekler. Belediye başkanı Barış Ayhan, “Büyük bayramımızı hep birlikte kutlamaya, çocuk şenliğimize sizleri de bekliyoruz” diyerek kentteki tüm çocukları ve ailelerini korteje davet etti.

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