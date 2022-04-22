Ayancık'ta miniklerin tiyatro heyecanı

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Sinop'un Ayancık ilçesinde, belediye tarafından organize edilen etkinlikle minik öğrenciler ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı.

"Mutluluk Parkı" adlı tiyatro oyununu, ilkokul ve anasınıfı öğrencileri ile ilgiyle izledi. Ayancık Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve 2 seans sahnelenen gösteriye toplamda 1150 öğrenci katıldı. Çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen gösteride minik öğrenciler neşeli anlar yaşadı.

Gösteri sonunda Belediye Başkanvekili Fatma Üstün, tiyatroda rol alan oyunculara çiçek takdiminde bulundu.

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