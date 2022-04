Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkılmış durumda

SinopSamsun karayolu Yenikent mevkisinde bulunan “15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz Hatıra Ormanı”nın tabelası rüzgarın etkisiyle yıkılmış durumda.

SinopSamsun karayolu Yenikent mevkiindeki “15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz Hatıra Ormanı” tabelası rüzgarın etkisiyle yıkıldı. Ayrıca hatıra ormanında bulunan şehitlerin adlarının yazıldığı tabelalar da rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı.

Karayolundan geçen vatandaşlar yaptığı açıklamada, “Bugün Samsun’a yolum düştü. Geçerken de bu durumu görünce çok üzüldüm. Burada 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 şehidinizin adının da yaşatıldığı fidanlarımız var. O gece 251 fidanımız şehit oldu. Ve o 251 fidanımızın yerine o gün 251 fidan dikildi. Ancak tabelalar birkaç günkü fırtınaya dayanamamış durumda. Bunun bir an önce bakıma alınması ve onarılması gerekir" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.