Sinop’ta v-NOTES yöntemi uygulanmaya başladı

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. H. Pınar Baş tarafından Sinop’ta vNOTES yöntemi uygulanmaya başladı.
Konu ile ilgili Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Ameliyat sonrası hiçbir kesi izi ve ağrısı olmayan hasta günlük yaşamına kısa sürede döndüğünü ifade etti. Dünyada ve ülkemizde çok kısa süre önce uygulanmaya başlanmış olan vNOTES yöntemi kadınların doğal açıklıklarından girilerek yapılan laparoskopik (kapalı) cerrahi işlemleri kapsamaktadır. vNOTES yöntemiyle rahim alınması, dış gebelik, tüplerin alınması/bağlanması gibi ameliyatlar yapılabilmektedir. Bu yöntemde hastada herhangi bir kesi izi yoktur, ameliyat sonrası ağrı şikayeti olmaz ve hasta ameliyatın üzerinden 24 saat bile geçmeden günlük yaşamlarına geri dönebilmektedir. Doktorumuza ekibimize ve destekleri için hastane yönetimimize teşekkür ederiz” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.