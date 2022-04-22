Karadeniz’de kuş ölümleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz’de kuş ölümleri devam ediyor

İHA

Karadeniz'de özellikle Sinop sahillerinde kara gerdanlı dalgıç kuşları ölmeye devam ediyor. Plajlardan toplanan ve Samsun'a gönderilen kuşların ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Karadeniz’de kuş ölümleri devam ediyor

Karadeniz’de özellikle Sinop sahillerinde kara gerdanlı dalgıç kuşları ölmeye devam ediyor. Plajlardan toplanan ve Samsun’a gönderilen kuşların ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.
Geçen günlerde Sinop ve Samsun kıyılarında çok sayıda görülen ölü ‘kara gerdanlı dalgıç’ kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmek üzere bölgelerden toplanmıştı. Son günlerde fırtınanın da etkisiyle Sinop’ta dalgaların kıyıya bıraktığı yosun ve çöplerin arasında ölümleri devam eden 10'a yakın kara gerdanlı dalgıç kuşları olduğu görüldü.

Açlık veya virüs şüphesi
Konunun uzmanları tarafından yapılan ilk açıklamada göçebe kuşların balık yokluğu nedeniyle açlıktan ölebileceği veya önceki yıllarda Kanada çevresindeki kuşların bir kısmında olduğu gibi yeniden batı Nil virüsü etkisiyle öldükleri tahmin ediliyor. Samsun’da yapılan laboratuvar testlerinin ardından kesin ölüm sebepleri belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta 23 Nisan kutlamaları salona alındı
YEREL HABERLER Sinop’ta 23 Nisan kutlamaları salona alındı
Sinop’ta v-NOTES yöntemi uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Sinop’ta v-NOTES yöntemi uygulanmaya başladı
Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası yıkılmış durumda
YEREL HABERLER Sinop-Samsun karayolunda şehit ormanı tabelası ...
Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Ayağından elektrik teline takılan martıya kurtarma ...
Sinop’ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker
YEREL HABERLER Sinop’ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton ...
Ayancık'ta miniklerin tiyatro heyecanı
YEREL HABERLER Ayancık'ta miniklerin tiyatro heyecanı
Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu
YEREL HABERLER Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu
Sinop’ta üç yeni sağlık tesisi daha tamamlandı
YEREL HABERLER Sinop’ta üç yeni sağlık tesisi daha tamamlandı
Sinop’a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı
YEREL HABERLER Sinop’a dışarıdan gelen dilenciyi zabıtalar yakaladı
Sinop’ta doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Sinop’ta doğa yürüyüşü
Sinop Üniversitesi'nde görünmez kaza Rüzgârın yıktığı tuğla duvar, öğrencinin kafasına düştü
YEREL HABERLER Sinop Üniversitesi'nde görünmez kaza Rüzgârın yıktığı ...
Ayancık’ta tek katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Ayancık’ta tek katlı ev alev alev yandı
İkisu Köprüsü Ramazan Bayramı’na yetiştirilecek
YEREL HABERLER İkisu Köprüsü Ramazan Bayramı’na yetiştirilecek
Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu
YEREL HABERLER Sinop sahilinde 25 kara gerdanlı dalgıç ölüsü bulundu
‘Fotoğraflarla Sinop’ sergisi açıldı
YEREL HABERLER ‘Fotoğraflarla Sinop’ sergisi açıldı
Teravih namazında kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Teravih namazında kalp krizinden öldü
Sinop’ta “zılbıt” zamanı
YEREL HABERLER Sinop’ta “zılbıt” zamanı
Boyabat Belediyesi Bosna’da iftar verdi
YEREL HABERLER Boyabat Belediyesi Bosna’da iftar verdi
Karadeniz’de yunus ölümlerinden sonra korkutan bir manzara daha Çok sayıda ‘kara gerdanlı dalgıç kuşu' ölüsü kıyıya vurdu
YEREL HABERLER Karadeniz’de yunus ölümlerinden sonra korkutan bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.