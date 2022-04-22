Sinop’ta 23 Nisan kutlamaları salona alındı

Sinop’ta hava muhalefeti nedeniyle 23 Nisan gösterileri, açık alanda yapılamayacak. Sinop Belediyesi tarafından duyurusu yapılan etkinlik alanının yeri güncellendi.

Sinop Belediyesi ve paydaş kuruluşlar tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterileri için belirlenen etkinlik alanı, hava muhalefeti nedeniyle güncellendi. Gösterilerin Hükümet Meydanı önünden başlayan kortej ile Tarihi Sinop Cezaevi alt kısmındaki Çekek Yeri olarak adlandırılan rekreasyon alanında yapılması planlanmıştı. Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu bildirisi üzerine etkinlik, Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’na alındı.

Sinop Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, “Belediyemiz ve paydaşlarımızca düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korteji saat 13.00'te Hükümet Meydanı'ndan başlayacaktır. Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda gerçekleşecek şenlikte palyaço ve sihirbaz gösterileri, tahta bacak, çeşitli oyun ve gösteriler sergilenecek. Bu büyük bayramı hep birlikte yaşamaya, çocuk şenliğimize tüm Sinop'u bekliyoruz” denildi.

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