Sinop’ta pikap, yol inşaatında çalışan işçilere çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

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Sinop’un Ayancık ilçesinde pikabın yol inşaatında çalışan işçilere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki özel bir şirkete ait pikap, AyancıkTürkeli karayolu İkisu mevkiinde yol inşaatında çalışan işçilerin arasına daldı. Kazada, yol inşaatında çalıştıkları belirtilen C.M., V.K, E.Ö. ve H.O. yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Yaralılardan ikisi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilirken, E.Ö.’nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından sürücü K.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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