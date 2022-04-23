Atatürk’ün izini taşıyan bina, artık ‘Ataevi’ oldu

Atatürk’ün Sinop’a gelişinin anısını taşıyan tarihi bina, yeni kurulan 15 Eylül Anı Evi Çağdaş Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde ‘Ataevi’ adıyla kitap müzeye çevrildi.

Atatürk’ün 15 Eylül 1928 yılında yaptığı Sinop gezisi sırasında, üzerinde yürüdüğü şimdiki adıyla Atatürk Caddesi üzerinde bir binanın önünde fotoğraf çekildi. Tarihi yapısıyla cadde üzerinde halen yaşatılan bina, kentte yeni kurulan 15 Eylül Anı Evi Çağdaş Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı yazar Yılmaz Yavuz tarafından kitap ve müzeye çevrildi. Müze içerisinde Atatürk’ü ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemini anlatan çok sayıda kitap ve fotoğrafın yanı sıra Yavuz’un imzasını taşıyan Atatürk’e dair kitaplar yer almakta. Özellikle çocukların ve öğrencilerin kullanabileceği kitap müze, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yoğun katılımla açıldı. Açılışa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, CHP Merkez İlçe Başkanı Tolga Kara, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yalçın Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan dernek başkanı Yılmaz Yavuz, “Ataevi hepimizin, özellikle de çocuklarımızın evidir. 23 Nisan gibi özel bir tarihte açılışını yapmayı istedik. Bu tarihi binayı da, Atamızın izlerini taşıdığı için özellikle belirledik. Aynı zamanda burada yeni kurduğumuz 15 Eylül Anı Evi Çağdaş Eğitim ve Kültür Derneğimizin de temsilciliğini yapacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sinop ADD Başkanı Yalçın Oğuz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Atatürk’ün anısını taşıyan bir binada, Atatürk’e dair izleri canlandırmak adına bir kitap müze kurma düşüncesinden dolayı dernek başkanı Yavuz’a teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılış sonrasında yazar Yılmaz Yavuz, bina içerisini ziyaret eden protokole müzenin barındırdıkları içerikler ve ileride uygulamayı düşündükleri gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. Aynı zamanda dernek karşısında da 1957 model nostalji bir otomobil dernek bünyesinde sergileniyor.

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