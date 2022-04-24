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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı

İHA

Bölgesel Amatör Lig (BAL) playoff yükselme maçında Sinopspor ile Boyabat 1868 Spor maçı sonrası tribün ve saha karıştı. Tribündeki korkulukları söken Boyabat taraftarına polis müdahale etti.

Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) playoff yükselme maçında Sinopspor ile Boyabat 1868 Spor maçı sonrası tribün ve saha karıştı. Tribündeki korkulukları söken Boyabat taraftarına polis müdahale etti.
Sinop’tan Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için mücadele eden Sinopspor ve Boyabat 1868 Spor, Sinop Üniversitesi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yüzlerce kişinin tribünden seyrettiği maçın ilk 90 dakikası 11 eşitlikle sona erdi. Uzatmalara giden maçta yine skor değişmezken Boyabat takımı penaltılarda 31 galip gelerek maçın kazananı oldu. Penaltılar sonrası iki takım arasında gerginlik yaşandı. Sahadaki futbolcuların birbirine girdiği kavgada bazı futbolcular, aldıkları darbeyle baygınlık geçirdi. Polisin futbolculara müdahale ettiği kavga sırasında Boyabat taraftarı, tribündeki korkuluk demirini sökerek sahaya attı. Ardından tribünden saha içerisine atılan şişeler, teknik ekiplere isabet etti. Uzun bir süre yaşanan gerginlik sonrası polis, tribüne girerek taraftarlardan bazılarını dışarıya çıkardı. Boyabat taraftarı kontrollü şekilde sahadan dışarıya çıkartılırken, Sinopspor taraftarı ise kendi takımının futbolcularıyla münakaşaya girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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