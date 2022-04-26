OMÜ projesiyle, Sinop Gerzeli çiftçilere ‘Gerze tavuğu’ dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ projesiyle, Sinop Gerzeli çiftçilere ‘Gerze tavuğu’ dağıtıldı

İHA

OMÜ projesiyle, Sinop Gerzeli çiftçilere ‘Gerze tavuğu’ dağıtıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi’nin “Gerze Tavuklarında Seleksiyon ile Canlı Ağırlık ve Besi Performansının Artırılması Projesi” kapsamında Sinop’un Gerze ilçesinde çiftçilere ‘Gerze tavuğu’ dağıtıldı.
Sinop’un Gerze ilçesinde yayılım gösteren yerel bir ırk olan Gerze tavuklarının korunması amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Sami Yamak’ın yürütücülüğünü yaptığı ‘Gerze Tavuklarında Seleksiyon ile Canlı Ağırlık ve Besi Performansının Artırılması’ başlıklı proje 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi.
Proje kapsamında Sinop’ta faaliyet gösteren ticari işletmeler ve Gerze Tarım e Orman İlçe Müdürlüğü’nden temin edilen yumurtalar ile damızlık üretimine başlandı. Damızlık üretiminin ardından sürekli olarak civciv üretimine devam edilen Gerze tavuklarının doğal yayılım bölgesinde sayısının artırılması amacıyla Gerzeli çiftçilere Gerze Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün önünde Gerze tavuğu dağıtımı yapıldı.

“Gerze Tavuğu, sadece bir tavuk değil, ülke adına Gerze adına bir markadır”
Programda konuşan Rektör Ünal, “Söz konusu olan Gerze tavuğu, bu kültüre ait, Anadolu’ya ait maddi kültür varlıklarının en önemlilerinden biridir ve Gerze’yle eşleşmiş bir varlıktır. Bugün üzerine konuştuğumuz Gerze tavuğu, sadece bir tavuk değil, ülke adına Gerze adına bir markadır. Bunun varlığını sürdürebilmesi açısından, rekabete dayanabilmesi açısından mutlaka ıslahı gerekiyor. Bu anlamda bu proje son derece değerliydi. Bu projeyi hayata geçiren başta Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Umut Sami Yamak hocama, destekleyen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan hocama ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Öztürk hocama teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu proje model alınmalıdır”
Bu projenin model alınması gerektiğini söyleyen Rektör Ünal, “Bu önemli bir çalışma ve aslında bu çalışmanın model olarak görülüp Anadolu’nun herhangi bir köşesinde kültür varlığı olarak görülen ne varsa bunun korunması, güçlendirilmesi ve ekonomiye bir şekilde kazandırılması gerekiyor. Devletin bütün kurumları bunu destekleyecektir. Bunların başında biz geliyoruz. Biz iki üniversite olarak görmüyoruz sadece bölgenin faydasına olacak bilgiyi, beyin gücünü bölgenin hizmetine sunacak kurumsal varlıklar olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Gıda artık stratejik bir üründür”
Gıdanın artık stratejik bir ürün olduğunu belirten Rektör Ünal, “Dünyada gıda artık stratejik bir ürün. Üretmek zorundayız. Kendi kendimize yetmek zorundayız. Kendi varlıklarımızı korumak ve bunu bir şekilde güçlendirmek zorundayız. Her birimize görev düşüyor. Özellikle bugün tavuk alacak olan çiftçi kardeşlerime şunları söylemek istiyorum. Aslında sadece bir tavuk bakmayacaksınız. Bir projenin, bir türün ıslahına, bir türün tekrar kendi anavatanında bir varlık olarak bir aktör olarak yer almasına katkı sağlayacaksınız. Projeyi yöneten arkadaşlarımızla bunun ıslahı anlamında iletişiminizi sürdürmeniz fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Gerze tavuğunun farkındalığını artırmak istiyoruz”
Proje yürütücüsü olarak süreci anlatan Doç. Dr. Umut Sami Yamak, 300400 yumurta ile işe başladıklarını ve 100 civarında damızlıkları olduğunu belirtirken, “Bugün konuşulan bu rakamlar sembolik. Önemli olan Gerze tavuğunun farkındalığını artırmak, vatandaşın elindeki tavuk sayısını artırmaktır. Amacımız ilerleyen dönemlerde hem sayıyı artırmak hem de projede hedeflediğimiz noktaya ulaşarak civcivlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaktır” ifadelerini kullandı.
Program çiftçilere tavukların dağıtılmasının ardından sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İntihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER İntihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Denizin ısınmasıyla 'çarpan' balığı kendini gösterdi
YEREL HABERLER Denizin ısınmasıyla 'çarpan' balığı kendini gösterdi
Aranan şahıs, Sinop’a adım attığında jandarma ekiplerince yakaladı
YEREL HABERLER Aranan şahıs, Sinop’a adım attığında jandarma ...
Sinop’ta yasak avcılık yapan iki şahıs 40 kilo sazanla yakalandı
YEREL HABERLER Sinop’ta yasak avcılık yapan iki şahıs 40 kilo ...
Sinoplu yetiştiricilere 5 milyon TL tarımsal destek
YEREL HABERLER Sinoplu yetiştiricilere 5 milyon TL tarımsal destek
Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı
YEREL HABERLER Amatör küme yükselme maçında kavga çıktı
Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Yalçın'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Sinop’ta kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sinop’ta kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazanın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.