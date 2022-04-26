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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Nesil, Geleneksel Çocuk Oyunlarını Öğreniyor

İHA

Yeni Nesil, Geleneksel Çocuk Oyunlarını Öğreniyor

Türkeli Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Sevgi Çağaltay Kayaoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı “Yeni Nesil Geleneksel Çocuk Oyunlarını Öğreniyor” isimli Sosyal Sorumluluk Projesi'nin ilk etkinliği Türkeli Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Projenin ilk etkinliğinde öncelikle öğrencilere Türkeli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Davranışsal Bağımlılığın Zararları ile ilgili eğitim verildi.
Eğitim sonrası öğrenciler Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Türkeli Gençlik Merkezi liderleri tarafından düzenlenen geleneksel çocuk oyunlarını oynadılar.
Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve Şube Müdürü Aydın Öztürk’ün de katıldığı etkinlikte Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri, Gençlik Merkezi liderleri ve Türkeli Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personelleri de müzik eşliğinde öğrenciler ile eğlendiler.
Etkinlikte palyaço, fare, tavşan ve horoz kostümü giyen Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri çocuklar ile eğlenceli oyunlar oynadılar.

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