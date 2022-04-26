Dron gören yılkı atlarının şaşkınlığı

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Sinop’ta dron gören yılkı atları önce şaşırdı, sonra etrafa kaçıştı.

Sinop’ta onlarca yılkı atı İnceburun mevkisinde yaşamlarını sürdürüyor. Doğal alanda yaşayan yılkılar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Yılkı atları medya mensuplarına da haber malzemesi olurken, bir basın mensubunun uçurduğu dron, atları şaşkına çevirdi. Üzerlerinde uçan cisme şaşkın bir biçimde bakan atların bu anları anbean kameraya yansıdı. Atlar, dronun kendilerine yaklaşmasıyla etrafa kaçtı.

Doğal alanda yaşayan yılkılar, vatandaşların ilgisini çekiyor. Orman işletmesi tarafından da kış aylarında aralıklarla yaban hayvanları için bölgeye yiyecek bırakılıyor.

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