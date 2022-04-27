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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör

İHA

Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 9 köyde, 2022 yılında 11 adet Orköy Traktör Kredi Desteği kapsamında kesilen kurdele ile köylü vatandaşlara anahtar teslimi yapıldı.
Ayancık Orman İşletme Müdürü Hakan Yaslıkaya, "Ormancılık faaliyetlerinin çok yoğun olduğu Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü dahilindeki 9 köyde, 2022 yılında 11 adet Orköy Traktör Kredi Desteği vererek, köylümüzün üretim gücünü artırdık. Bu kapsamda, toplam 2 milyon 640 bin liralık düşük faizli ORKÖY kredi desteği 528 bin lirası hibe olarak verilmiştir. Bu sayede yöredeki orman köylülerimizin, ormancılık faaliyetlerinde kullanmış oldukları üretim araçları, modernize edilerek etkin ve verimli çalışmaları sağlanmıştır" dedi.
Kredi kullandırılan hak sahibi köylüler ise uygulamanın kendilerine büyük bir güç verdiğini, devletin her zaman olduğu gibi yanlarında olduğunu hissettiklerini ve bu traktörlerle yapacakları üretim çalışmalarını, daha hızlı ve daha ekonomik aynı zamanda daha güvenli bir şekilde yapacaklarını dile getirerek, emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkürlerini ifade ettiler.

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