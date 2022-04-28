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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhtişamını Osmanlı’dan alan Boyabat Kalesi

İHA

İhtişamını Osmanlı’dan alan Boyabat Kalesi

Sinop’un Boyabat ilçesinde bulunan Boyabat Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca sıralanan en görkemli kaleler listesinde beşinci sırada yer alıyor. Bir Osmanlı görünüşüne sahip kale, yüzlerce yıldır bütün ihtişamıyla kendisini sergiliyor.
Sinop’un Boyabat ilçesi Gökırmak Vadisi’nde, karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulan Boyabat Kalesi, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiş. Kalenin bir kitabesine rastlanılmadığı için, yapılış tarihi tam olarak bilinmemekte. İçinde Roma ve Bizans Dönemi’ne ait buluntuların da sergilendiği yapının, Osmanlı’da Fatih döneminde elden geçirilerek şimdiki ihtişamlı siluetinin ortaya çıktığı biliniyor. Tahminlere göre Boyabat Kalesi’nin temellerinin atılması, yaklaşık 3 bin yıla kadar uzanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018 yılında yayımlanan Türkiye’nin en görkemli 13 kalesi arasında beşinci sırada yer alıyor.
Kalenin ihtişamlı görüntüsüne Osmanlı’da Fatih Sultan Mehmet Han hükmü döneminde kavuştuğunu dile getiren Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür V. Metin Süren, “Boyabat Kalemiz Türkiye’nin en görkemli 5 kalesinden biri olmasıyla bizim de Sinop olarak önemli destinasyon unsurlarından bir tanesi. Realistik dönemde Kaşkalılar tarafından yapımına başlanan, Roma ve Bizans döneminde de geliştirilen ve en son bugünkü ihtişamlı dönemine Osmanlı Fatih döneminde getirilen Boyabat Kalesi, 2000’li yıllarda bakanlığımız tarafından bir restorasyon çalışmasıyla biraz daha bakım ve onarımı yapıldı. Şehirle bağlantısı olan tünel, arkeolojik kazılarla ortaya çıkarıldı” dedi.
İlk yapım tarihinin milattan önce 600 yılından da önceye dayandığını söyleyen Süren, milattan önce bin veya bin 500 yıllarında yapılmış olabileceğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boyabat Belediyesi arasında protokol imzalanarak çevre düzenlemesi çalışmalarına başlanacağını belirten Süren, “Yüzde 50 yüzde 50 finansmanla bakanlığımız yatırım programına alındı. Çevre düzenleme çalışması yapılacak Boyabat Kalesi’nde. Daha önce yapılan restorasyon çalışmalarıyla birlikte önemli bir gezi ve destinasyon haline gelecek” diye konuştu.

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