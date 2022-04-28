11 Ağustos sel afetinde Sinop’ta bin 477 çiftçi selden zarar gördü

Sinop’ta 11 Ağustos sonrası 136 köyde toplam bin 477 çiftçi, sel nedeniyle zarara uğradı. Yapılan hasar tespit çalışmalarında zararın büyüklüğünün yaklaşık 15 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 11 Ağustos sel afeti dönemi sonrası il genelinde çiftçinin uğradığı tarımsal zararlar verilerini açıkladı. Buna göre Sinop’ta sel afetinin en büyük zarara uğrattığı Ayancık ilçesinde 63 köy, Türkeli ilçesinde 33 köy başta olmak üzere, Erfelek’te 6 köy, Durağan’da 4 köy, Gerze’de 3 köy, merkez ilçece 14 köy olmak üzere toplamda 136 köyde hasar tespit çalışmaları yapıldığı bildirildi. Yapılan tespitlerde ise toplamda 15 milyon 536 bin 903 TL hasar olduğu belirtildi.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sel sonrası dönemi için hasar tespit çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’ndan Acil Destek Ödeneği talep edildiği ve iki dönem halinde yapılan ödenekle 8 milyon 217 bin 497 TL aktarımı yapıldığı belirtildi. Devamında, “Süreç içerisinde bakanlığımız kaynaklarından Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü aracılığı ile büyükbaş, küçükbaş ve arıcılık zararlarına istinaden Ayancık ilçesinde 22 çiftçimize 703 bin 500 TL, Türkeli ilçemizde 22 çiftçimize 398 bin 450 TL olmak üzere 1 milyon 101 bin 950 TL ödeme gerçekleşmiştir. Merkez, Ayancık, Boyabat, Durağan, Erfelek, Gerze ve Türkeli ilçelerimizde Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Ödeneği kapsamında bin 288 çiftçiye 8 milyon 217 bin 497 TL tutarında ödeme yapılmıştır. İlimizde Tarım ve Hayvancılık faaliyetleri kapsamında toplamda 9 milyon 319 bin 447 TL ödeme gerçekleşmiştir” denildi.

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