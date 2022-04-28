Sinop'ta ilaçlama çalışması

Sinop Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü ekipleri, böcek larvaları ve fareler için ilaçlama çalışmalarına başladı.
Sinop Belediyesi Veterinerlik İşler Müdürlüğü’nce havaların ısınmasıyla larva oluşmaya başlayabilecek su kanalları ve bataklıklar gibi bölgelerde fare, haşere, sinek ve larva oluşumunu engellemek için ilaçlama çalışmalarına başladı. Belirlenen bölgelerde rutin olarak ilaçlama çalışmalarının süreceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.