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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı

İHA

Sinop’ta balıkçı ağlarına 7 kiloluk levrek takıldı

Sinop açıklarında avlanan balıkçılar, 7 kilogram ağırlığında levrek yakaladı. Balıkçı tezgâhında yerini alan levrek, bin 250 TL’den satıldı.
Sinop’ta avlanan balıkçıların ağlarına takılan 7 kilogramlık deniz levreği, büyüklüğüyle görenleri şaşkına çevirdi. İnsan gövdesi uzunluğundaki levrek, kilogramı 180 TL’den tezgahta yerini alarak yaklaşık bin 250 TL’den satıldı.
Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, levreğin büyüklüğünü görenlerin şaşırdığını belirterek, “Böyle levrekler nadir yakalanıyor. Normalde 35 kilogramlıklarını alıyorduk ancak şuan tezgâhımızdaki levrek tam 7 kilogram geliyor. Kilogram fiyatı da ortalama 170180 TL. Şehir içinden veya büyük şehirlerden isteyen restoranlarımıza gönderiyoruz. Ankara’dan, İstanbul’dan müşterilerimizden çok fazla ilgi var. Bu balıklar sürekli çıkmadığı için dikkat çekiyor. Görenler fotoğrafını çekiyor, fiyatını soruyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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