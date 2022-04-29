Sinop’ta kırsal kalkınmaya 9,6 milyon TL hibe desteği

Sinop’ta Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programında 103 proje kabul edilerek toplamda 9 milyon 655 bin TL hibe sağlandı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı 20212022 dönemi sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, Merkez Değerlendirme Komisyonu'nca yapılan değerlendirme sonucunda Sinop’tan yapılan başvurularda Altyapı Yatırımları A İş Planı kapsamında 99, Ekonomik Yatırımlar kapsamında 4 proje olmak üzere toplam 103 başvurunun kabul edildiği belirtildi. Projeler için Sinop’a 9 milyon 655 bin 133 TL hibe desteği sağlandığı duyuruldu.

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