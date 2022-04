Sinop'ta öğrenciler ‘ibadette’ yarıştı

Sinop Türkeli İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen “Gençler İbadette Yarışıyor” yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında, Türkeli İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Fatih Camiinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "Gençler İbadette Yarışıyor" yarışması düzenledi. Birincinin 300 lira, ikincinin 200 lira, üçüncünün 150 lira ve dördüncünün 100 lira İle ödüllendirildiği yarışmanın katılım şartları, tam oruç 10 puan, ‘tekne’ orucu 5 puan, vakit namazları camide kılınırsa 10 puan, evde kılınırsa 5 puan ve teravih namazı 10 puan olarak belirlendi. Öğrencilerin büyük teveccüh gösterdiği yarışmaya farklı kategorilerde 90 öğrenci katıldı.

Yarışmanın ödül töreni, teravih namazı sonrası İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Müftü Kömürcü'nün konuşmasının ardından ödül töreni ile derece alan ve katılım sağlayan öğrenciler ödüllendirildi.

Katılan her öğrencinin ödüllendirildiği yarışmada, Ortaokul Erkekler kategorisinde 1620 puanla Abdullah Yılmaz birinci oldu. İkinci 1320 puanla Affan Gürel, üçüncü 1270 puanla Kemal Can, dördüncü 1240 puanla Bilal Özcan oldu.

Ortaokul Kızlar kategorisinde, 1620 puanla Ebrar Aydın ve Nurşen Aydın birinciliği paylaştı. İkinciliği ise 1115 puanla yine aynı puanları alan Berra Aydın ve Belinay Kaya paylaşırken, üçüncü 990 puanla Esila Yılmaz, dördüncü 965 puanla Amine Gül Kaya oldu.

İlkokul Erkekler kategorisinde, 1085 puanla Hüseyin Kaya ve Asaf Demirel birinciliği paylaştı. İkinci 995 puanla Miraç Aslan, üçüncü 830 puanla Çınar Cebeci, dördüncü ise 605 puanla Kerem Şen, Miraç Cebeci, Fırat Yaman ve Ali Öztürk paylaştı.

İlkokul Kızlar kategorisinde, 965 puanla birinci Selma Turhal, ikinci 890 puanla Sinem Can ve üçüncü 865 puanla Kübra Can oldu.

