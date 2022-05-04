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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinoplu çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu dağıtıldı

İHA

Sinoplu çiftçilere hibe destekli çeltik tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylanan proje ile Sinoplu çeltik üreticilerine yüzde 50 hibe destekli 20 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtıldı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde çeltik üretimi yapan çiftçilere Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce uygulanan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi projesinde, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bakanlıkça kabul edilen ‘çeltik üretimini geliştirme projesi’ hayata geçirildi. Çeltikte önemli bölgelerden biri olan Sinop'un Boyabat ilçesinde üreticilere yüzde 50 hibe destekli ve sertifikalı 20 ton çeltik dağıtımı yapıldı.
Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, bakanlıkça kabul edilen ‘çeltik üretimini geliştirme projesi’ ile üreticilerin yüksek verimli ekim yapmalarını amaçladıklarını ifade etti. Önlem, “Ülkemizin önemli çeltik üretim alanlarından biri olan Sinop’ta sertifikalı tohum dağıtımları yaparak üreticilerimizin kaliteli ve yüksek randımanlı ekim yapmalarını amaçlıyoruz. Yüzde 50’si hibe olan 20 ton çeltik tohumu dağıtımı ilimiz üreticilerine yapıldı. Çiftçilerimize hayırlı bereketli sezon geçirmelerini dileriz” dedi.

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