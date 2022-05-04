Kaplumbağalar kış uykusundan uyandı

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Sinop’un İnceburun mevkiinde havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusunda olan kaplumbağalar uykularından uyandı.

Sinop’ta havaların ısınmasıyla insan hareketliliğinin aksine ilkbahar ile birlikte doğada hayvan hareketliliği dikkat çekmeye başladı. Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, karınca, arı gibi böcek türlerinin beslenme mesaisi başladı. Eylül, ekim aylarında kış uykusuna yattığı bilinen kara kaplumbağaları da kış uykusundan uyandı. Sinop’ta daha çok bağ ve bahçelerde görmeye alışkın olunan kaplumbağalar İnceburun mevkiinde yol kenarlarındaki yeşil alanlarda otları yiyerek güneşin keyfini çıkardı.

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