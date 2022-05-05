Sinop'ta kuvvetli yağış uyarısı

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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Sinop için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “6 Mayıs Cuma günü Orta Karadeniz'de beklenen yağışların Sinop ve çevrelerinde (Sinop'un doğusu Türkeli, Ayancık, Erfelek) kuvvetli kuzey yönlü rüzgarla birlikte çok kuvvetli (toplamda 4075 kg/m2, yer yer 51100 kg/m2) olması beklenmektedir. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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