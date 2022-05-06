Hırsızlıktan aranan şahıs, saklandığı ormanda yakaladı

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Sinop’ta hırsızlık suçundan aranan şahıs, Boyabat’ta saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

Hakkında 13 adet çeşitli suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan aranan şahsın, jandarma ekiplerince Boyabat ilçe sınırlarında ormanlık alanda saklandığı istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) yürüttüğü operasyonda şahıs, saklandığı ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın 17 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan şahıs, Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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