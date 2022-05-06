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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta dere taştı, geçici köprü ulaşıma kapandı

İHA

Sinop'ta dere taştı, geçici köprü ulaşıma kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesi merkezi ile 11 köyü birbirine bağlayan Yılanlık mevkiindeki geçici köprü, gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu sular altına kaldı.
Sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Türkeli Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi. İlçede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü, çayın taşması sonucu sular altında kaldı. Jandarma ekipleri önlem alarak, köprüyü geçici süreliğine ulaşıma kapattı. Geçici köprüde tahribat meydana geldi.
Öte yandan, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köylerini Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçe merkezine bağlayan grup yolu da derenin taşması sonucunda sular altında kaldı. Yol araç trafiğine kapandı.

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