Islah edilmeyen çay taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Selzede vatandaşlardan DSİ'ye tepki

Sinop'ta etkili olan yağışlar nedeniyle Karasu Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Çay ıslah edilmeyince tıkanan su, bölgede büyük bölümü çeltik tarlası olan tarım arazilerini sular altında bıraktı.

Sinop'ta dün gece saatlerinde yağan yağmur sonrası Karasu çayında su yükseldi. Erfelek Ovası civarında çaya yakın yollarda su baskınları oluşurken, bölgede büyük bölümü çeltik tarlası olan tarım arazileri ise sular altında kaldı. Çiftçilerin yaklaşık 1 ay içerisinde ekime başlayacağı için hazırlıklarını yaptıkları tarlalarda emekler boşa gitti. Tarlasındaki suyun boşaltımı için sabah saatlerinde çalışmaya başlayan çiftçiler, tarlasındaki su kurumadıkça yapacakları ekimin de gecikeceğini, bundan dolayı da her gün zarar edeceğini söyledi. Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunda olan çayın, 1990’lı yıllardan beri ıslah edilmediği, büyüyen ve devrilen ağaç ve dallar nedeniyle büyük yağışlar sonrası tarlalara su taşkınlarının zaman zaman yaşandığını dile getiren çiftçiler, “Biz bu çeltiği ekseydik zararımız ne kadar olurdu?” diye sordu.



“1990’dan beri ıslah yapılacak”

Çeltik tarlasının 1990’lı yıllardan beri DSİ tarafından ıslah edilmediğini, gerekçe olarak da tarihi ırmak olduğu için dokunulmaması gerektiğini söylediklerini anlatan Halil Ünal, “Burası senelerden beri DSİ, bu ırmağı temizlemek için bazı akil insanlar ‘bu ırmak tarihi ırmak, düzeltilmesin böyle dursun’ diyor. Orman oldu ırmağın içi, su ırmaktan denize akamıyor. Böyle olduğu için de tarlalarımız su oluyor, patlıyor. Bunun önlemi yıllardan beri, 1990’dan beri yapılacak. Sene 2022, bu önlem alınacaksa bir an önce alınması lazım. Bu çeltik ekilmiş olsaydı bizim buradan kaç para zararımız vardı? Irmak taştı sıkıntı böyle oldu. Bu su burada bir ayda kurumaz. Devletten beklediğimiz sadece acilen bu ırmağın ıslah olması” dedi.



“Sabahtan beri tarlamızı kurutmanın peşindeyiz”

Sabah saatlerinden itibaren tarlalardaki suları boşaltmaya çalıştıklarını dile getiren çiftçi Emrah Ünal, “Dün akşamki yağan yağmur, selden dolayı tarlalarımız baya bir zarar gördü. Bugün sabahtan beri tarla tarla dolaşıp kaşları yarıp suyu boşaltmanın peşindeyiz, tarlamızı kurutmanın peşindeyiz başka türlü bu çeltik buraya ekilmez. Lazer yapılacak, gübre atılacak ilaç atılacak. Bu şekilde bir iş yapılmaz, diyeceklerimiz bu kadar” diye konuştu.

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