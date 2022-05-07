Islah edilmeyen çay taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Selzede vatandaşlardan DSİ'ye tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Islah edilmeyen çay taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Selzede vatandaşlardan DSİ'ye tepki

İHA

Islah edilmeyen çay taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Selzede vatandaşlardan DSİ'ye tepki

Sinop'ta etkili olan yağışlar nedeniyle Karasu Çayı'nda suyun debisi yükseldi. Çay ıslah edilmeyince tıkanan su, bölgede büyük bölümü çeltik tarlası olan tarım arazilerini sular altında bıraktı.
Sinop'ta dün gece saatlerinde yağan yağmur sonrası Karasu çayında su yükseldi. Erfelek Ovası civarında çaya yakın yollarda su baskınları oluşurken, bölgede büyük bölümü çeltik tarlası olan tarım arazileri ise sular altında kaldı. Çiftçilerin yaklaşık 1 ay içerisinde ekime başlayacağı için hazırlıklarını yaptıkları tarlalarda emekler boşa gitti. Tarlasındaki suyun boşaltımı için sabah saatlerinde çalışmaya başlayan çiftçiler, tarlasındaki su kurumadıkça yapacakları ekimin de gecikeceğini, bundan dolayı da her gün zarar edeceğini söyledi. Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluğunda olan çayın, 1990’lı yıllardan beri ıslah edilmediği, büyüyen ve devrilen ağaç ve dallar nedeniyle büyük yağışlar sonrası tarlalara su taşkınlarının zaman zaman yaşandığını dile getiren çiftçiler, “Biz bu çeltiği ekseydik zararımız ne kadar olurdu?” diye sordu.

“1990’dan beri ıslah yapılacak”
Çeltik tarlasının 1990’lı yıllardan beri DSİ tarafından ıslah edilmediğini, gerekçe olarak da tarihi ırmak olduğu için dokunulmaması gerektiğini söylediklerini anlatan Halil Ünal, “Burası senelerden beri DSİ, bu ırmağı temizlemek için bazı akil insanlar ‘bu ırmak tarihi ırmak, düzeltilmesin böyle dursun’ diyor. Orman oldu ırmağın içi, su ırmaktan denize akamıyor. Böyle olduğu için de tarlalarımız su oluyor, patlıyor. Bunun önlemi yıllardan beri, 1990’dan beri yapılacak. Sene 2022, bu önlem alınacaksa bir an önce alınması lazım. Bu çeltik ekilmiş olsaydı bizim buradan kaç para zararımız vardı? Irmak taştı sıkıntı böyle oldu. Bu su burada bir ayda kurumaz. Devletten beklediğimiz sadece acilen bu ırmağın ıslah olması” dedi.

“Sabahtan beri tarlamızı kurutmanın peşindeyiz”
Sabah saatlerinden itibaren tarlalardaki suları boşaltmaya çalıştıklarını dile getiren çiftçi Emrah Ünal, “Dün akşamki yağan yağmur, selden dolayı tarlalarımız baya bir zarar gördü. Bugün sabahtan beri tarla tarla dolaşıp kaşları yarıp suyu boşaltmanın peşindeyiz, tarlamızı kurutmanın peşindeyiz başka türlü bu çeltik buraya ekilmez. Lazer yapılacak, gübre atılacak ilaç atılacak. Bu şekilde bir iş yapılmaz, diyeceklerimiz bu kadar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta Karasu çayı taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Sinop’ta Karasu çayı taştı, tarım arazileri sular ...
Sinop'ta dere taştı, geçici köprü ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Sinop'ta dere taştı, geçici köprü ulaşıma kapandı
Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Türkeli'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Sinop'ta annelere narkotik eğitimi
YEREL HABERLER Sinop'ta annelere narkotik eğitimi
Hırsızlıktan aranan şahıs, saklandığı ormanda yakaladı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan aranan şahıs, saklandığı ormanda ...
Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Sinop'ta engelli veya eski hükümlülere patron olma fırsatı
YEREL HABERLER Sinop'ta engelli veya eski hükümlülere patron olma ...
Sinop’ta 1,1 milyon liralık beton santrali yatırımı
YEREL HABERLER Sinop’ta 1,1 milyon liralık beton santrali yatırımı
Sinop'ta kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Sinop'ta kuvvetli yağış uyarısı
Ormana atılan çöpler tepki çekti
YEREL HABERLER Ormana atılan çöpler tepki çekti
Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda seyir etti
YEREL HABERLER Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek ...
Eşsiz güzellikteki Hamsilos Tabiat Parkı'nın makyajı 6 ayda tamamlanacak
YEREL HABERLER Eşsiz güzellikteki Hamsilos Tabiat Parkı'nın makyajı ...
Karadeniz’de kruvaziyer turizminde savaşın etkileri
YEREL HABERLER Karadeniz’de kruvaziyer turizminde savaşın etkileri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.