Sinop Türkeli'de dere taştı; köprü su altında kaldı

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Esra AKSU/TÜRKELİ(Sinop),(DHA)SİNOP'un Türkeli ilçesinde etkili sağanak sonrası derenin taşması sonucu Yılanlık mevkiindeki köprü su altında kaldı. 11 köyü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, taşkına neden oldu. Kuvvetli yağış sonrasında Türkeli Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi, derenin taşması sonucu, Yılanlık mevkiindeki köprü de su altında kalıp, hasar gördü. Bölgeye geçen jandarma ekipleri ilçe merkezi ile 11 köyü birbirine bağlayan bölgede önlem alarak, hasarlı köprüyü geçici süreliğine ulaşıma kapattı. Ekipler, kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için iş makinesi eşliğinde çalışma başlattı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sinop / Türkeli Esra AKSU

2022-05-08 15:06:50



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