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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayalıklardan denize atladı, boğulmanın eşiğine geldi

İHA

– Sinop'un Hamsilos Koyunda kayalıklardan atlayan iki arkadaştan birisi, neredeyse boğulmanın eşiğine geldi. Yarım saat suda çırpınan kişiyi kıyıya çeken arkadaşı, yaşadığı trajikomik anları cep telefonuyla kaydetti.

Kayalıklardan denize atladı, boğulmanın eşiğine geldi

– Sinop’un Hamsilos Koyunda kayalıklardan atlayan iki arkadaştan birisi, neredeyse boğulmanın eşiğine geldi. Yarım saat suda çırpınan kişiyi kıyıya çeken arkadaşı, yaşadığı trajikomik anları cep telefonuyla kaydetti.
Olay, dün Sinop’un Akliman mevkisinde bulunan Hamsilos Koyunda meydana geldi. Yusuf Ünsal (19) ve Muhammet Koşar (20), deniz sezonunu açmak için Hamsilos’ta bulunan yaklaşık 20 metrelik kayalıklara gitti. Önce tek başına atlayan Ünsal, yabancısı olduğu bölgede çıkış yerini bulamayıp ters istikamete yüzdü. Gittiği bölgeden çıkmayı başaramayan Ünsal, geldiği yere geri yüzmek istedi. Fakat dalgalar ve soğuktan yorularak çırpınmaya ve su yutmaya başladı. Yaklaşık yarım saat suda kaldıktan sonra arkadaşının çırpındığını gören Muhammet Koşar, arkadaşının yanına gitti, kolundan çekerek kıyıya ulaştırdı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Ünsal, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ünsal, çırpındığı sırada kayalıklara çarparak vücudunda çizikler oluştu. Arkadaşının hayatını kurtaran Koşar ise başlarından geçen trajikomik anları cep telefonuyla kaydetti.
Hamsilos’ta ilk kez atladığını ve çıkış yerini bulamadığını söyleyen Yusuf Ünsal, “Ben atladım, ters tarafa yüzdüm çıkış tarafına yüzmedim, bilmiyordum orayı. Oraya kadar yüzünde dalga da ters tepti, kayalara çarptım. O arada nefes de kalmadı, iki buçuk litre su yutmuşumdur yaklaşık. Sonra tekrar ters tarafa yüzdüm, oradan arkadaş çekti kayalıklara doğru aldı beni. Yarım saat cebelleştim, ciğerlerim hala ağrıyor. Hastanede oksijen taktılar, ısıttılar ayaklarıma pansuman yaptılar. Deniz buz gibiydi, kimse girmesin” dedi.
Arkadaşının hayatını kurtaran Muhammet Koşar, “Bir adam vardı o gördü, arkadaşın şurada diye gösterdi, çırpınıyordu. Sonra atladım, bana doğru yüzdü, kolunu tuttum dışarı çıkardım. Yarım saat falan denizde kaldı, su da baya soğuktu” diye konuştu.

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