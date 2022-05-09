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Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliğinde başkan Yüksel yeniden seçildi

İHA

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliğinde başkan Yüksel yeniden seçildi

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde tek liste halinde girilen olağan genel kurulda Mehmet Yüksel, başkanlığına devam etti.
Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği olağan genel kurulu yapıldı. Sinop Kültür Merkezinde gerçekleşen genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Tek liste olarak gidilen seçimde Başkan Mehmet Yüksel’in 4 yıllık çalışma faaliyet raporu izlendi. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Mehmet Yüksel, 71 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Yüksel, seçim sonrası yaptığı konuşmada; “4 senede bir yapılan olağan genel kurulumuzu yapmış olduk. Tek liste olarak girdim, aday çıkmadı. Yeni dönemde daha özenli çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni dönemde beni seçen bütün esnafımıza teşekkür ediyorum, esnafımıza bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

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