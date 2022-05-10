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11 yıldır devam eden hırsızlık Deposu 11 yıldır soyuluyor, her defasında duvarlara tarih yazıyor

İHA

11 yıldır devam eden hırsızlık Deposu 11 yıldır soyuluyor, her defasında duvarlara tarih yazıyor

Sinop’ta balıkçılıkla uğraşan bir vatandaşın ağlarını stokladığı deposu, iddiasına göre 2011 yılından beri soyuluyor. Balıkçı, 11 yıldır 25 kez soyulan depodan alınan malzemelerin şimdiki değeriyle 1 milyon TL’ye yakın zararı olduğunu ileri sürdü.
Sinop’ta balıkçılıkla uğraşan 67 yaşındaki Mertol Taşkın, kendi eliyle işlediği ve bakımlarını özenle yaptığı ağlarını iddiasına göre hırsızların 2011 yılından beri yılda 23 kez deposuna girerek çaldığını söyledi. Başvuruda bulunmadığı yer kalmadığını belirten Taşkın, 11 yılda 25 kez soyuldu. Çalındığını söylediği ürünlerin şimdiki değerlerinin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirten Taşkın, duruma bir çözüm bulunmasını istiyor. Her soyulduğu tarihi deposunun duvarlarına yazan balıkçı yaşadığı soygunları emniyete, savcılığa, CİMER’e, Sahil Güvenlik ve Su Ürünlerine başvurdu. İddiasına göre hırsızlar tarafından Şubat 2011’de başlayan soygun, Mart 2022’ye kadar sürdü ve sürmeye de devam ediyor. Taşkın, hırsızlara uyarıda bulunmak için “Sizler çetesiniz, o çete bir gün adliye binasına girecek” gibi sözler yazarak duvarına astı ama nafile. Başına gelen hırsızlıktan ve çözüm bulamamaktan bunalan balıkçı, “Hepsini alsınlar ben de rahatlayayım” dedi.
Balıkçı Mertol Taşkın, “2011 yılından 2022 yılına kadar benim mağazama senede 2 veya 3 kere hırsızlar girdi ve dadandı. Şimdiki parayla 1 milyonun üstünde zararım var. Müracaat etmediğim yer kalmadı, hiç de sonuç alamadım. Yapılmış yeni balık ağlarımı, benim ağlarım özeldir, özel dokunmuş ve özel yapılmıştır. Benim kullandığım malzemeyi Sinop’ta hiçbir balıkçı alamaz ve kullanamaz. Kamera koydum, polise gidiyorum bir haftalık kayıtlara bakacağız diyorlar ama kayıtlar da 5 günlük silinip gidiyor, bizim hırsızların yaptığı hırsızlıklar da yanlarına kar kalıyor. Artık vazgeçtim, bitirsinler de beni de kurtarsınlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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