“Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” uygulaması

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 713 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenlik Trafik” uygulaması yapıldı.

Cumhuriyet İlkokulu önündeki yaya geçidinde ‘Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulaması yapıldı. 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ahmet Filiz, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.

Kaymakam Yılmaz, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında sürücü ve yayalara bilgilendirmede bulundu. Öğrencilerin geçidi kullandıkları sırada trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla uymaları gereken 5 kural ile ilgili bilgi verildi.

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