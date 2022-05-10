'Kalekondular için düğmeye basıldı' Sinop’ta 2 bin 500 yıllık surlar yeniden hayat buluyor

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, kale surları üzerindeki 'kalekondu' olarak tabir edilen yapıların kamulaştırılması için çalışmaların başladığını söyledi.

Sinop Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Sinop’un 2 bin 500 yıllık tarihi kale surlarında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar, Kent Meydanı Projesi'nin tamamlanmasıyla Sinop turizmine önemli katkı sağlayacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Milletvekili Dr. Nazım Maviş, restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığından 10 milyon TL'lik ödenek tahsis edildiğini belirterek, Sinop’un dört tarafını çevreleyen yaklaşık üç kilometre uzunluğundaki kale ve surlar ile 11 adet kale burcu ve çok sayıda kale kapısının çalışmalar kapsamında restore edileceğini söyledi. Maviş, “Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, tarihi surlarımız şehrimizin hafızasındaki yerini alarak eski ihtişamına kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Çalışmaların öncelikli olarak tehlike arz eden ve ayrıca Kent Meydanı Projesi'yle kesişen alanlarda başladığını ifade eden Maviş, “Şu an Kent Meydanı projemizde gün yüzüne çıkan Doğu Surlarının onarım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmayla çirkin ve çarpık kentleşmeden arındırdığımız tarihi surlarımızı, eski ihtişamına kavuşturmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



“Kalekondular için düğmeye basıldı”

Doğu Surları ile Batı Surları arasındaki güney kale surları üzerindeki kalekondu olarak tabir edilen yapıların kamulaştırılması için de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 5 milyon TL ödenek sağlandığını belirten Maviş, kamulaştırma için çalışmaların başladığını açıkladı. Maviş, “İnşallah Sinop’umuzu baştan başa kuşatan surlarımızın tamamı etap etap restore edilecek” ifadelerini kullandı.

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