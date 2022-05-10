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Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama "Şahsın herhangi bir doktor raporu bulunmamasına rağmen anormal derecede paranoyak hareketler sergilediği ve suç uydurduğu değerlendirilmektedir"

İHA

Deposunun yıllardır soyulduğunu iddia eden vatandaş için valilikten açıklama "Şahsın herhangi bir doktor raporu bulunmamasına rağmen anormal derecede paranoyak hareketler sergilediği ve suç uydurduğu değerlendirilmektedir"

Deposunun 11 yıldır 25 kez soyulduğunu iddia eden Mertol Taşkın için Sinop Valiliği’nden açıklama yapıldı. Vatandaşın iddiasının gerçeği yansıtmadığı, 'raporu bulunmamasına rağmen paranoyak hareketler sergilediği ve suç uydurduğu' iddia edildi.
Sinop’ta balıkçılıkla uğraşan 67 yaşındaki Mertol Taşkın, 2011 yılından bu yana 25 kez dükkanına girerek ağlarının çalındığını iddia etmiş, konu ile ilgili defalarca suç duyurusunda bulunduğunu belirterek sonuç alınamadığını ifade etmişti. Deposunun duvarlarına hırsızlık yapıldığını iddia ettiği tarihleri not alan Taşkın, bugünkü maliyetiyle 1 milyon TL civarında zararının olduğunu belirtmişti. Yayınlanan haber sonrası 67 yaşındaki Taşkın için Sinop Valiliği açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, “23.02.2011 tarihinde bahse konu şahıs hırsızlık müracaatında bulunmuş, işyerinden balıkçı ağı çalındığını iddia etmiş, kendi beyanına göre K. D. ve S. D. isimli şahıslardan şüphelendiğini belirtmiş bu doğrultuda tahkikat yapılıp adli makamlara intikali ettirilmiştir. 11.05.2013 tarihinde aynı şahıs hırsızlık müracaatında bulunmuş, A. E. isimli şahıstan şikayetçi olmuş A. E. Nin ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamış, konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. 19.04.2016 tarihinde hırsızlık müracaatında bulunmuş, M. A. isimli şahıstan şüphelendiğini ifade etmiş, M. A. yakalanmış suç ve suç unsuru elde edilememiş ifadesinde Mertol Taşkın'ın kendisine iftira attığı beyan etmiştir. Olay yeri incelemesinde ise hırsızlık olduğuna dair iz ve emareye rastlanılmamıştır. 18.05.2018 tarihinde şahsın alınan hırsızlık müracaatında iki yıl önce şüphelendiğim dediği M.A isimli şahıstan yine hırsızlık ile ilgili şikayette bulunmuş. Konu ile ilgili adli tahkikat yapılmış ancak olay yeri incelemesinde hırsızlık olduğuna dair iz ve emareye rastlanılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.
Taşkın’ın 16 Haziran 2020 tarihinde CİMER’e bulunduğu müracaat sonrası ilgili ekiplerce hem iş yerinin hem de bölgedeki kamera kayıtlarının incelendiğinde ‘şahsın varillerinin çalındığını beyan ettiği’ ancak kayıt incelemesinde bu ‘varilleri kendisinin bir şahsa rıza en verdiği’ kamera kayıtlarında göründüğü bildirildi. Ardından şahıs bu konuyu yanlış hatırladığını, varillerinin değil ağlarının çalındığını söyleyerek beyanını değiştirmiş, hırsızlık olduğuna dair iz ve emare bulunmadığından adli makamlarca herhangi bir tahkikat başlatılmadığı bildirildi.

“Hiç bir müracaatta rastlanılmamıştır”
Açıklamaların devamında, “Bahse konu iş yeri halkın yoğun olarak gece ve gündüz hareketlilik halinin bulunduğu bir yerde konuşlanmıştır. Bahse konu iş yeri ve civarında kamera kayıtlarıyla mevcut olduğu, aynı iş yerinde özel kuruluşlardan sağlanan alarm hizmetleri bulunduğu, şahsın şimdiye kadar yapmış olduğu hırsızlık müracaatlarının hiç birinde kapının, kepenklerin ve kilitlerin zorlandığı kırıldığı içeri girildiği ve ya herhangi bir hırsızlık yapıldığına dair iz ve emareye şahsın yaptığı hiç bir müracaatta rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili ekiplerimiz özel alarm şirketi ile görüşmüş olup şahsın alarm şirketini de sürekli rahatsız ettiği, alarmın sürekli faal olduğu, herhangi bir hırsızlık olayının olmamasına rağmen şahsın alarm şirketini hırsızlık olmuş gibi sürekli rahatsız ettiği, alarm şirketinin de bu sebeple şahsın telefonlarını engellediği öğrenilmiştir” denildi.
Genel değerlendirme olarak; “Şahsın herhangi bir doktor raporu bulunmamasına rağmen anormal derecede paranoyak hareketler sergilediği ve suç uydurduğu değerlendirilmektedir. Çünkü şahsın müracaatları sözlü beyanın ötesinde değildir. Hırsızlık olduğuna dair iz ve emare yoktur. Ayrıca şahsın çalındığını iddia ettiği balık ağlarının herhangi bir kaydı veya belgesi de bulunmamaktadır. CİMER müracaatında kendisi de şu cümleyi kullanmıştır: 'Müracaatı ile ilgili mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi de kendisi ile ilgili gerçek olmayan bilgiler vererek kolluk kuvvetini yanılttığı' şeklinde ifade verdiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle yukarıda anlatıldığı şekilde şahsın ilgili makamlara müracaatlarının tamamı detaylı şekilde incelenmiş. Ancak suçun oluştuğuna dair herhangi bir somut bulguya rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

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