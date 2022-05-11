Kent Konseyi’nden ödüllü e-spor turnuvası

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Sinop Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ödüllü ‘ESpor Gençlik Turnuvası'nı duyurdu.

Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği ‘ESpor Gençlik Turnuvası’ duyurusu yapıldı. 1819 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ödüllü ‘Valorant turnuvası’ için, katılım şartı ise yalnızca 18 yaş üzeri 5 kişilik takım kurmak. Başvuru ve detaylar hakkında bilgi almak için Kent Konseyi Gençlik Meclisi iletişim kanalları üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.

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