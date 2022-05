"Herkes İçin Yaşam Boyu Spor” yürüyüşü

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü etkinlikleri ve Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi ve Türkeli Devlet Hastanesi organizatörlüğünde fiziksel aktivitenin teşviki için yürüyüş düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışlara ve yaşam tarzlarına teşvik etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanından başladı.

Obezitenin azaltılması, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirmesi ve farkındalığının artırılması hedeflenen yürüyüş etkinliği, Cumhuriyet Meydanından Köprübaşı mevkisine kadar devam etti.

Yürüyüşe, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tunahan Bozkurt, Türkeli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Önder Bulut, daire amirleri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

