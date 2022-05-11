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Sinop'un Türkeli ilçesinde köye inen ayılar, evin yanındaki arı kovanlarını parçaladı.

İlçeye bağlı Kuşçular köyü Yorgancıoğlu Mahallesi'nde Selim Şahin’e ait arı kovanları, ayıların saldırısı sonucu parçalandı.

Arı kovanlarının, ikamet ettikleri evlerinin hemen yakınında olduğunu ve çeşitli önlemler alındığı halde kovanlara zarar verildiğini belirten Selim Şahin, “Kovanlarımız zarar görmesin diye gerekli tedbirler alıyoruz ama maalesef ne kadar tedbir alsak da bazen yetersiz kalabiliyor” dedi.

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