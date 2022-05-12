Sinop’ta jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu

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Sinop’ta düzenlenen operasyonda toz esrar, metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet çalıntı ağaç kesme motorları ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Saraydüzü ilçesinde 3 şahsa yönelik yürütülen, hassas burunlu köpeklerin katılımıyla yürütülen operasyonda Zaim köyünden çalınan odun motorları, ruhsatsız tüfek, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Adli makamların talimatları doğrultusunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlatıldı.

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