Sinop Belediyesi’ne yeni karla mücadele kamyonu

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Sinop Belediyesi, makine parkını büyütüyor. Belediye bünyesine kazandırılan yeni karla mücadele kamyonu, hem kar küreme hem de tuzlama özelliğine sahip.

Sinop Belediyesi bünyesine geçtiğimiz ay eklenen ekskavatörün ardından şimdi ise karla mücadele kamyonu kazandırıldı. Karla mücadele kamyonunun özelliklerini duyuran Sinop Belediyesi, “Belediye bünyemize dahil olan havuz damperli, kar kürüme bıçaklı, 7 metreküp kapasiteli ve tuz serici özelliği olan kamyon kentimize hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri kullanıldı.

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