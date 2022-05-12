Ağacın kökünün betonla kapatılmasına karşı çıkan çevreci keserle betonu kırdı

Sinop’ta Meydan Projesi çerçevesinde Millet Bahçesi yapılacak ağaçlık alana dökülen beton bazı çevrecileri kızdırdı. Keserle betonu kıran çevreciyi polis ikna etmeye çalışırken, Vali Erol Karaömeroğlu'nun olaya müdahale etmesiyle sorun çözüme kavuştu.

Uğur Mumcu Meydanı'nda eski şehir kulübünün bulunduğu ağaçlık alanda Meydan Projesi çerçevesinde düzenlemeler yapılmaya başlandı. Müteahhit firmanın ağaçların çevresine beton dökmesi ise bazı çevrecileri kızdırdı. Sinop Çevre Dostları Dernek Başkanı Hale Oğuz, evinden getirdiği keserle ağacın çevresine dökülen betonu kırmaya çalıştı. Bu sırada çevreci kadın ile firma görevlisi arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, Oğuz’u eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Ağaçların çevresinde nefes alacak kadar yer bırakılmadığını ileri süren Hale Oğuz ve çevreciler, ilgili yerlere başvuracaklarını ve ağaçları betonla çevrelemenin doğru olmadığını savundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da bölgeye gelerek inceleme yaptı. Vali Karaömeroğlu, firma yetkilisine “Ağaç güzellik veriyor zaten, ağaçsız park olur mu? Bu kadar beton olmaz. Daha geniş yapın, geniş alan bırakın” diyerek tartışmayı tatlıya bağladı.

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