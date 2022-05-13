Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

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Sinop’ta otomobilin hurdaya döndüğü trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında SamsunSinop karayolu üzerinde meydana geldi. 55 JK 054 plakalı otomobil sürücüsü U.S., Bostancılı Mahallesi mevkisinden Sinop istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjlere çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada sürücü otomobilden kendi imkânlarıyla çıkmayı başarırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralı U.S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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