Sinop’ta otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında SinopAyancık yolu Sinop Otogarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 HC 108 plakalı otomobil sürücüsü İ.B., Ayancık istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir eden S.A.’nın hakimiyetindeki 57 KF 168 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin sağ ön kısmı ile çarptığı motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenerek durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı S.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.