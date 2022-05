Sinoplu esnaf mahalledeki kedilere sahip çıkıyor

Sinop’ta esnaflık yapan Kutlu Uzun, sokak kedilere sahip çıkıyor. Kedileri doyurmayı görev edinen Uzun, kapalı olduğu günlerde bile gelerek onları beslediğini söyledi.

Sinop’ta emlakçılık yapan Kutlu Uzun, yaklaşık 1 önce açtığı işletmesinde mahalledeki kedilere sahip çıkıyor. Hayvansever ruhuyla kedilere mama alarak onlara babalık yapmaya başlayan Uzun, her geçen gün sayısı artan kedileri haftanın her günü beslemeyi ihmal etmiyor. Mama veremediği zamanlar huzursuz olduğunu dile getiren Uzun, kapalı olduğu günlerde bile gelerek kedileri beslediğini söyledi.

Sayıları gittikçe artan kedileri sahiplenerek beslemeyen Uzun, “İşletmemin önünde 5 tane kedi besliyorum. Her gün imkanlar doğrultusunda beslemeye çalışıyorum. 1 seneden beri onlarla birbirimize alıştık. Yavaş yavaş evcilleşiyorlar. Kapalı olduğum günlerde, geldiğim günler mamalarını ihmal etmiyoruz. Alıştık birbirimize 1 gün beslemesem huzursuz oluyorum. Evde yediğimiz yemeklerden getiriyoruz” dedi.



“İmkanı olan beslesin”

Özellikle sokak hayvanlarını imkanı olan herkesin mama veya su bırakmalarını söyleyen Uzun, “İmkanı olan herkes, sokak hayvanlarını beslesin lütfen. Onlar bizim sokaklardaki canımız, dostumuz” diye konuştu.

