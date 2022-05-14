Sinop'taki mezarlık ilgili bekliyor

Sinop merkezde bulunan Çukurbağı Mezarlığı ilgi bekliyor.

Sinoplu vatandaşlar, mezar aralarında adım atılacak yer olmadığını belirterek mezarlıkta acilen bir çalışma başlatılması gerektiğini vurguladı. Sinoplu vatandaş Mustafa Karagülle, “Eski mezarları, sahipsiz mezarları söküyorlar. Burada düzensizlik var. Adım atmaya yer yok. Geçmeye yer yok. Eskiden burada yürüyebiliyorduk. Şuan adım atamıyoruz. Burada gömülecek yerler var. Ama cenaze nereden geçecek?” dedi.



"Korona virüsten dolayı çok cenaze oldu"

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay ise “Korona virüsten dolayı çok cenaze oldu. Sinop'un nüfus yaşlı. Günde 56 cenaze olduğu bile oldu. Vatandaşlar da yakınlarını mezarlıkta bulunan eski yere defnetmek istiyor. Herkes oraya isteyince de kalabalık oluşuyor. Daha sonra kış mevsiminde rüzgarlardan dolayı çam ağaçları yıkıldı. Bir takım aksaklıklar oldu ama arkadaşlarımız çalışmalara başladı" diye konuştu.

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