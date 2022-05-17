Kış aylarında boş kalan köye defineciler dadandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Sinop’ta köylülerin yazın gelip kışın boş bıraktığı köy, definecilerin hedefi oldu.

Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Avlağısökü köyü, definecilerin hedefi oldu. Yazın kalabalık, kışın ise boş olan köye definecilerin dadandığını söyleyen köylüler, yetkililerden yardım istiyor.

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