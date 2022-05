Boyabat yeni meydanıyla ‘şehir kimliğini’ yeniden kazandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde ‘asırlık proje’ olarak adlandırılan Meydan Projesi, 22 dönüm alan üzerinde 25 milyonluk bedelle tamamlandı. Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Tarihe not düşeceğimiz bir gün” dedi.

Meydanların, şehirlerin kimliğini oluşturduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Bakarak, gözlemleyerek bir şehri anlamanızdaki en büyük rehberiniz meydanlardır. 16 Mayıs tarihi, abat şehir Boyabat’ın tarihine not düşeceğimiz bir gün oldu. Çünkü bu tarih; kadim bir medeniyetin oluşturduğu kültürü yaşatacak kent meydanımızın, şehre tüm benliğiyle hizmet edeceği tarih. Bu tarih; Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet tarihinin izlerinin, Boyabat mimarisinin kalbini taşıyan hizmet binasının, milletine hizmetkâr olacağı bir tarih” diye konuştu.



“25 milyon kamulaştırma bedeli ödendi”

Başkan Çakıcı, projenin 25 milyon TL kamulaştırma bedeline mâl olduğunu dile getirdi. Çakıcı, “Asırlık Meydan projesi olarak sunduğumuz bu proje, başta ben olmak üzere bu şehre emek ve gönül verenlerin en büyük hayaliydi. 2016’dan bugüne birçok zorlukla karşılaştı ama mücadeleden ve hayallerden vazgeçilmedi. Bugünkü haline kavuşabilmesi için tam 25 milyon kamulaştırma bedeli ödendi. Yaklaşık 22 dönüm alan üzerine kurulan, son teknolojiyle donatılmış, hemşerilerimizin isteklerine cevap verecek şekilde planlanmış yeni hizmet binaları, 400 araçlık otoparkı, ticari alanları ve nefes olacak fonksiyonlarıyla muazzam bir eser, Boyabat’ımızın tam kalbinde hayat buldu. Her bir metrekaresinde sonsuz emeği ve gayreti geçen tüm herkese sonsuz minnet ve teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.