Genç güreşçiler hünerlerini sergiledi

– Sinop’ta ilk kez düzenlenen geleneksel Türk sporlarından yağlı güreş ve karakucak güreş müsabakalarında 30 sporcu, birincilik için mücadele etti.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından ilk kez düzenlenen Okullar Arası Yağlı Güreş ve Karakucak İl Birinciliği turnuvası düzenlendi. Erfelek ilçesinde yapılan karakucak ve yağlı güreşlere 10 okuldan toplam 30 sporcu ve 10 idareci katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri; Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erfelek İlçe Müdür V. Burhanettin Akça, Okul Sporları İl Temsilcisi Çiğdem Demir, beden eğitimi öğretmenleri, idareci ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Er meydanında mücadele eden sporculardan karakucak kategorisinde dereceye giren gençler Kahramanmaraş'ta, yağlı güreş kategorisinde dereceye giren sporcular ise Antalya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında Sinop’u temsil etmeye hak kazandı.

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