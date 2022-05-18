Sinop’ta öğretmen adayları atıkların çevreye zararlarını anlattı

Sinop’ta öğretmen adayları, çevre sorunlarını çözümlemek amacıyla doğaya büyük ölçüde zarar verebilecek atıkların geri dönüştürülmesi için kapı kapı gezerek esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Sinop Belediyesi ve Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi bir grup öğretmen adayları, “Mahallemi seviyorum geri dönüştürüyorum” projesiyle farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürüttü. Yürütülen kampanyada öğrenciler, kapı kapı dolaşarak esnaf ve vatandaşlara bitkisel atık yağların çevreye ve insan sağlığına zararlarını anlatan broşürler dağıttı. Atık yağ ve pillerin toplanması ve belediyenin yerleştirdiği atık toplama kutularına insanları yönlendirmeyi öncelik belirleyen öğretmen adayları, İncedayı Mahallesi’nde vatandaşlara atık yağ ve pillerin denizlere ve akarsulara ulaştığında çevreye verdiği büyük zararları anlattı.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hürü Sağlam Tekir, proje ile ilgili; “Projemizde insanlarda çevre sorunlarının çözümünde rol alma eğilimi oluşturabilmek, ben merkezli anlayıştan insan merkezli anlayışa geçme noktasında insanları bilinçlendirmek hedeflenmektedir. Özellikle atık yağ ve pillerin toplanmasına, belediyenin yerleştirmiş olduğu atık toplama kutularına insanları yönlendirmek birincil önceliktir. Proje ekibimiz ilk saha çalışmasını İncedayı Mahallesi’nde afiş dağıtarak gerçekleştirdi. Önümüzdeki haftalarda farklı etkinlik ve saha çalışmaları ile proje ekibimizle çalışmalarımız sürecektir” diye konuştu.

Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, çevre sorunlarına duyarlılıklarından ötürü projede görev alan öğretmen adaylarına ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Hürü Sağlam Tekir’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.