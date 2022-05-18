Sinop’un Türkeli ilçesinde düzenlenen denetim faaliyetinde, bin metre misina ağı el geçirildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak su ürünleri avcılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortak düzenlenen denetim faaliyetinde, denizlerde uygun olmayan av araçları ve misina ağları önleme çalışmaları kapsamında tespit edilen bin metre misina ağa el konuldu.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, av yasağı süresince kontrollerin devam edeceğini belirterek, "Balıkçılarımızın sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek sezonlarda daha verimli ürünler alabilmek adına av yasaklarına riayet etmelerini önemle rica ederiz" dediler.

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